– Kommunene kan gjøre mer

Utdanningsforbundet i Finnmark er bekymret for utviklingen. Leder Bjørnar Mjøen er glad for intensjonene i den omstridte lærernormen, men legger ikke skjul på at den kan være sentraliserende. De store byene tiltrekker seg betydelig flere kvalifiserte lærere.

Utfordringene større

– Vi har over år hatt utfordringer med å få tak i kvalifiserte lærere i Finnmark, og lærernormen kan føre til at utfordringene med å få tak i kvalifiserte lærere til Finnmark blir enda større, medgir fylkeslederen.

Normen tilsier nå at det skal være maksimalt 16 elever for hver lærer fra 1. til 4. trinn og 21 elever for hver lærer fra 5.-10. trinn. Tall fra grunnskolens informasjonssystem tilsier at kommunene i Finnmark har fått det vanskeligere.

Fyller ikke kravene

– Vi har kommuner som har en andel på over 30 prosent av årsverk av undervisningspersonale som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting. Dette er alt for høye tall, og kommunene det gjelder er nødt å sette inn tiltak for å redusere bruken av ukvalifiserte i skolen, sier leder Bjørnar Mjøen i en pressemelding, som fastslår at ansvaret ligger i den enkelte kommune.

– Gjør kommunene nok i forhold til rekrutteringsarbeidet? Behandles saken i kommunestyremøtene? Lyser man ut stillinger i de rette kanaler? Er man tidlig nok ute i utlysningsarbeidet? Besøker man utdanningsinstitusjoner for å rekruttere nyutdannede, vurderer man andre tiltak slik som lønn, bolig, stipend –og permisjonsordninger, er spørsmålene fra Mjøen.