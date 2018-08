Ungdomsskoleelevene i Alta gjør det bedre

nyheter

Det viser karakterstatistikken fra Utdanningsdirektoratet.

Elevene med høyest snitt finner man på Tverrelvdalen skole med 44,7, tett etterfulgt av Talvik skole med 44,5 og Rafsbotn skole med et snitt på 42,4.

Den største økningen (2,3 poeng) er det Alta Kristne grunnskole som står for med et snitt på 38,6 opp fra 36,3 for skoleåret 16/17.

Grunnskolepoeng Kilde: Utdanningsdirektoratet Grunnskolepoeng beregnes ved å summere alle tallkarakterene i fagene (på en skala fra 1 til 6), både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10.

Elevene får i snitt høyere karakterer på muntlig eksamen enn til standpunkt, og høyere karakterer til standpunkt enn på skriftlig eksamen. Jentene får høyere karakterer enn guttene i de fleste fag,

Både til standpunkt og til eksamen. Forskjellen er størst i norsk. Fordelingen av elever på enkeltkarakterer til skriftlig eksamen viser at det er flest elever som får karakteren 3 på eksamen i norsk hovedmål og norsk sidemål. I engelsk og matematikk er det flest elever som får karakteren 4, og det er flere som får karakteren 5 eller 6 enn i norsk.

Jentene har hatt en mer positiv utvikling enn guttene og har nå i snitt 4,5 grunnskolepoeng mer enn guttene.

Elevene ved private skoler har i snitt 2,3 grunnskolepoeng mer enn elever ved offentlige skoler, men kun 3,4 prosent av elevene går på private grunnskoler.

2016-17 2017-18 Grunnskolepoeng Antall elever Grunnskolepoeng Antall elever Alta Kristne grunnskole Sa 36,3 9 38,6 12 Alta ungdomsskole 39,2 136 40,7 160 Kvalfjord skole * * Rafsbotn skole 40,9 8 42,4 13 Sandfallet ungdomsskole 37 86 39,2 84 Talvik skole * * 44,5 10 Tverrelvdalen skole 44,4 24 44,7 14 *Tall som er unntatt offentlighet/skjermet

Ser man fylket under ett var snittet på grunnskolepoeng 39,5 for skoleåret 16/17, mens det i skoleåret 17/18 var 40,3. Det er kun 1,5 poeng bak landsgjennomsnittet på 41,8.

– Positiv utvikling

I en pressemelding kommenterer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner tallene for hele landet.

– Jeg er glad for at den positive utviklingen forsetter, og at færre elever går ut av grunnskolen uten karakter. Vi har jobbet målrettet med å løfte de grunnleggende ferdighetene med intensivopplæring i regning, lesing og skriving. Disse tallene tyder på at vi er på rett vei.

– Når vi ser på resultatene over tid, ser vi at karakterene går opp og flere får karakterer. Vi registrerer en positiv trend når det kommer til karakterstatistikk for grunnskolen, legger Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, til.