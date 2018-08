Tok farvel med Jens

nyheter

Den kjente idrettslederen fra Alta IF og daglige lederen for Nordlysbadet døde 12. august, etter lengre tids sykdom. Han ble bare 59 år gammel og etterlater seg kone, tre døtre og fire barnebarn.

Det ble en fin og stilfull seremoni i en fullsatt kultursal, der hans nærmeste leder Tor Helge Reinsnes Moen i Alta kommune ledet det hele med stødig hånd. Mellom sorg og savn, var det mange takksigelser til en inkluderende og varm leder.

De ansatte ved Nordlysbadet la ned hver sin rose og uttrykte stor takknemlighet for den jobben Jens har stått for.

I Alta IF er savnet stort.

– Jens var en tydelig, ærlig og engasjert leder. Man trengte ikke tvile på hva han mente, sa styreleder Tron Møller Natland i Alta IF Fotball, som overtok som leder da Jens ble syk i fjor høst. Han la ikke skjul på at det var store sko å fylle etter en ruvende lederskikkelse.

Mest gripende var imidlertid de flotte talene fra familie og venner, tre døtre som mistet sin far så altfor tidlig. Broren Oddvar Konst mintes en bauta av en storebror, mens bestevennen Trond Reginiussen var klar på at han hadde hatt den beste vennen noen kunne ha hatt gjennom et langt liv. De to har vært venner siden barndomsårene i Kvalsund.

I 25 år har en egen vennegjeng, med Trond og Jens i sin midte, hatt ukentlige lunsjmøter.

– Takk for at vi fikk låne Jens, sa Reginiussen henvendt til kona Liv. Det har blitt mange fotball- og hytteturer, men framfor alt var det kjærligheten til kona Liv, døtrene og barnebarna som kjennetegnet Jens.

Jens var kjent for sitt glimt i øyet, og mange av talene hadde den samme lune humoren.

Duoen Marit Karlsen og Svein-Hugo Sørensen sørget også for nydelig tonefølge til kjente sanger, som "De nære ting" og "Ei hand å holde i" der hele salen sang sammen.