Solfylt innspurt på sommeren

Regn og regnbyger preger stort sett hele Nord-Norge gjennom helgen. I tillegg blir det kuling fra sørvest i perioder.

Temperaturene blir også ganske lave, trolig rundt 10 grader.

– Men det kan fort hende at temperaturene blir enda lavere og da er det ikke langt unna at det begynner å bli litt snøvær på fjellene. Nå snakker vi ikke om fjellovergangene, vi snakker om toppen av fjellene som har mulighet for å få en hvit liten kappe på i helgen, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss i Meteorologisk institutt.

Ny varme

Neste uke blir det helt andre temperaturer å se fram til. Da kan det komme opp i 15 grader igjen,

– Det blir gradvis lettere vær. Mandag vil nok være en gråværsdag mange steder, men fra tirsdag og utover ser det ganske lovende ut, sier han.

Også resten av landet får smake på sommeren igjen neste uke. Noen steder kan det nå opp mot 20 grader. Unntaket er Vestlandet som avslutter august i våt og kald stil.

– Det været vi har nå, er veldig typisk for slutten av august. Vi begynner å nærme oss høsten, men samtidig har vi dager hvor temperaturen blir 20 grader. Jeg vil kalle det normalt for tiden, sier meteorologen.

Blomster i sør

Både Trøndelag, Møre og Romsdal og Sør og Østlandet kan se fram til deilige dager.

– Deretter er det litt mer usikkert fra onsdag neste uke og ut over, sier Gislefoss og legger til at klarvær også kan medføre nattefrost noen steder.

– Fjellet ligger godt an, men bor du på lavlandet i Sør- og Østlandet, så ville jeg ikke vært superbekymret for blomstene mine ennå.

