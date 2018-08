Står fast på forslag om kutt av barnehage

nyheter

Forslaget om nedleggelse medførte masse støy ved forrige korsvei. Etter behandlingen i januar ble det bestemt at saken skulle behandles på nytt denne høsten. Nå legges det fram et nytt saksfremlegg.

– Ved å legge ned Gakori barnehage vil vi redusere kapasiteten med 27 plasser, der 23 av plassene er besatt pr. i dag. I tillegg vil Alta Siida legge ned en avdeling hvis det startes opp en ren samisk kommunal barnehage ved Midtbakken barnehage høsten 2019. Den nedleggelsen fører til en reduksjon på 15 plasser. Totalt vil reduksjonen være på 42 plasser, der 38 er besatt, er situasjonsbeskrivelsen fra Alta kommune.

Ved å gjøre denne reduksjonen mener de barnehagetilbudet i Alta vil være i balanse.

– Hvis behovet for barnehageplass skulle øke noe, vil vi ha muligheten til å øke antall plasser basert på den potensielle kapasiteten som rapporteres fra barnehagene. Når vi ser på befolkningsframskrivingen, ser vi at vi vil få et økt behov frem mot 2028, men behovet vil ikke være større enn det barnehagene sier de kan ta unna, heter det i beskrivelsen som politikerne får på sitt bord de neste ukene.