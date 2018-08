Solberg i rette med Støre om Finnmarks omkamp

nyheter

– Hvis vi åpner for å la være å følge opp stortingsvedtak bare fordi man er politisk uenig, da er det faktisk sånn at enhetsstaten og hele grunnlaget for vårt parlament svekkes. Det kan torpedere alt. Dette er prinsipiell forståelse. Vi har et vedtak som Stortinget har fattet, og det bør respekteres, sier Solberg til NTB.

Den fastlåste prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms til en ny region ble mandag satt på pause av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Hun vil avvente Stortingets behandling når Senterpartiet i høst foreslår at Finnmark og Troms får fortsette som selvstendige fylker.

Utfordrer reformen

Ifølge Mæland viser Støre en «alvorlig arroganse» overfor Stortinget – som to ganger har stemt over regionreformen der dagens 19 fylker reduseres til 11.

– Mæland er jo nesten bergenser og bruker litt store ord. Jeg trenger ikke slutte meg til alle typer uttrykk alle andre bruker, sier Solberg på spørsmål om også hun mener at Støre er arrogant overfor Stortinget.

Statsministeren er likevel klar på at regionreformen blir alvorlig utfordret dersom finnmarkingenes motstand skulle vinne fram:

– Det som blir vanskelig, er å tenke seg at vi kan dimensjonere samme type oppgaver til alle regioner, hvis den minste regionen blir så liten som Finnmark fylke nå er. Selv de oppgavene som er der i dag, kunne nok Finnmark trengt å være større for å løse, sier Solberg.

Særlig forbauset

Statsministeren sier at hun ikke ønsker å trappe opp konflikten rundt et sammenslått Finnmark og Troms, og viser til at saken kommer opp på nytt i Stortinget i høst.

– Men jeg syns det blir rart. Skal man, bare fordi man er uenig i et vedtak Stortinget har fattet, kunne si at stortingsvedtaket ikke gjelder? Og jeg er særlig forbauset over at Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør det, sier Solberg.

– Frykter du at andre vil følge etter Finnmark og yppe til omkamp om sammenslåinger?

– Jeg ser at det er andre som begynner å snakke om det. Men det er en dynamikk i dette med etablering av felleslister i ulike partier blant annet. Så får vi se. Reformen er jo ikke vårt førstevalg. Men et flertall på Stortinget har ønsket det, og et flertall på Stortinget, minus Frp og Høyre, ønsker tre forvaltningsnivåer. Da må de faktisk også kunne fungere, sier Solberg.

