nyheter

Politiet mener at mannen i 50-årene 5. september i fjor kjørte bil i Kautokeino, til tross for at han var påvirket av alkohol og THC. Han skal også ha kjørt 79 km/t i en 60-sone.

I tiltalen heter det at blodprøven som be tatt av ham, en drøy halvtime senere etter at han ble stoppet, viste 1,5 i promille og spor av THC.

Mannen må møte i Indre Finnmark tingrett i oktober for brudd på vegtrafikkloven og legemiddelloven.