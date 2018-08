nyheter

Natt til søndag dro politiet i Alta ut til en privat adresse for å avslutte en fest. Da de ankom boligen oppdaget de at det var flere mindreårige på festen. En av dem var langt ifra fornøyd med at politiet kom til stedet og avbrøt festen.

– En utøvde volk mot politiet og blir derfor anmeldt, skriver politiet på Twitter, og legger til:

– Personen blir også fulgt opp av politiet med foresatte.