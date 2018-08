nyheter

I forbindelse med Aronnesrocken og i samarbeid med hovedsponsorene, gikk UNGrock av stabelen lørdag ettermiddag. I perfekt vær på taket av AMFI, og med et flott publikum, satte seks deltakere hverandre i stevne.

Konkurransen som ble streamet av Mediehuset Altaposten, ble avgjort gjennom stemmegivning per SMS. Vinneren ble kunngjort på Aronnesrockens hovedscene like for headliner Gåte gikk på scenen.



Det var trommis Christoffer Jankila som stakk av med flest stemmer og kunne ta imot en symbolsk sjekk på 20.000 kroner av banksjef Ulf Tore Isaksen i Sparebank1 Nord-Norge.

– Jeg ble lettere sjokka da jeg fikk beskjeden, og det er nok en undervurdering, sier 19-åringen fra Vadsø til Altaposten. Christoffer har nettopp flyttet til Alta for å ta et påbyggsår på Alta videregående skole.



Fikk knapt nok øvd

– Jeg trodde ikke at det skulle være mulig å gå til topps alene på scenen som trommis med støtte av kun keyboard, sier Christoffer som først spilte en egenskrevet låt som satt langt inne, og som ikke ble ferdig før på fredag.

– Jeg fikk derfor ikke øvd skikkelig på den, men må jo ha gjort noe rett, siden jeg fikk så mange stemmer, smiler Christoffer som er trommis i de to vadsø-baserte bandene Platinya og Poets. Hans andre låt var en coverversjon av Kendrick Lamars «XXX».



Kjøper seg utstyr

– Hva skal du bruke pengene til?

– Jeg skal kjøpe meg studio- og live-utstyr, svarer 19-åringen veldig kontant.

Andre og tredje plass i årets UNGrock gikk til henholdsvis Tony Jørstad og Runar Sætermo fra Alta.