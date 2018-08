nyheter

– Jeg vil slå et slag for den tradisjonelle barnebursdagen. Bursdagsfeiringer trenger verken å være dyre eller avanserte, så lenge de er koselige. Det viktigste med bursdagen er å bli feiret og satt pris på, sier fotograf og bursdagsentusiast Sara Johannessen. Hun er aktuell med boka «Barnebursdag», som gir tips til hvordan du kan arrangere morsomme barnebursdager uten altfor mye innsats. Her er forslag til både borddekking, leker og servering, og ulike typer temafester.

– I en travel hverdag med full jobb må man ta noen smarte snarveier. Den mest populære kaka hos oss er «opp-ned-iskake»: Snu en boks vaniljeis på et fat og pynt med lys og godteri, eller frukt og bær. Den kaka er beviset på at du kan lage bursdag uten å bruke masse tid på forberedelser, sier hun.

Om noen timer ramler 15 barnehagebarn inn for å feire datteren Majas femårsdag, og bursdagsbarnet Maja og storesøster Amalie har fått oppgaven med å pynte bursdagsmuffins med kakestrø og farget melisglasur.

– Barna må være med på forberedelsene, det er viktigere enn at alt blir perfekt. Dessuten synes de det er gøy. Noen ganger lager barna mine til og med kake som de gir i bursdagsgave til vennene sine, sier Sara, mens Maja lurer en finger bort for å smake på glasuren.

Så mye penger bruker vi på bursdagsgaver Ifølge en fersk undersøkelse utført av Ipsos for DNB, bruker foreldrene i snitt 151 kroner på gave til barnas venner.

Billig bursdag

En annen selverklært bursdagsentusiast er Camilla Reimer, som driver nettsiden bursdagsjentene.no. Hun mener også at den enkle hjemmebursdagen er den beste.

– En vellykket bursdag handler mye mer om hvordan du er til stede, enn alt det ytre. Barn er ikke så opptatt av wow-effekten. Det viktigste er at du er godt forberedt og har planlagt noen morsomme aktiviteter, sier hun, og anbefaler å ta bursdagsbarnet selv med i planleggingen.

På hjemmesiden har hun forslag til bursdagsfeiring som koster helt ned i 200–300 kroner.

– Folk tror nesten ikke det er mulig. Men du kan droppe pølsene og servere pannekaker eller pasta i stedet. Du kan pynte bordet med lekefigurer og det du har liggende av lys og servietter. Saft er et godt og billig alternativ til brus, og gelé et enkelt alternativ til kake, tipser hun.

Hun mener hjemmebursdag er mye hyggeligere enn å feire på lekeland og lignende steder.

– Det blir et bedre samhold i hjemmebursdager, mener hun.

– Dessuten synes barna det er spennende å komme hjem til hverandre. Og bursdagsbarnet synes det er gøy å vise fram rommet sitt og familien sin.

Lek er moro

Selv om Sara Johannessen reklamerer for enkle feiringer, er det ikke til å komme bort fra at hun er en ivrigere bursdagsarrangør enn de fleste. Ikke bare feirer hun bursdagen til alle familiens medlemmer, familien feirer også halvtårsbursdager med halv kake og halv bursdagssang.

– Jeg kommer fra en familie der man benyttet enhver anledning til å feire, sier hun.

I løpet av det siste året har hun feiret alle de ti bursdagene hun presenterer i boka, som karnevalsbursdag, vinterbursdag, superheltbursdag og skummel bursdag. I dag har datteren ønsket seg sjørøverbursdag.

– Vi skal ha soya- og kalkunpølser servert i stabler i en lekebåt. Barna bruker liten tid på å spise, så det er best å servere noe enkelt. Til å drikke blir det punsj og Gorms råtne saft, som er hylleblomstsaft med gelémark oppi. Og epler og plommer servert på fat slik at barna har noe å knaske på mens de venter. De voksne får alltid iskaffe, så ingen brenner seg, sier hun. Sentralt i alle hennes bursdager står lekene.

– Alle de gamle lekene er så morsomme! Som sekkeløp og potetløp og å synge bursdagssangen med tre Marie-kjeks i munnen. I dag skal barna fange epler med munnen i et kar med vann, fiske kurver med popkorn i en haidam med haimusikk og leke stolleken. Jeg har også alltid en adjektivhistorie på lur, i tilfelle det blir stille eller gjestene begynner å kjede seg, sier hun.

Fest på gulvet

Ute i bakgården henger Sara opp et annet av sine tips: Ballonger fylt med konfetti.

– De er dekorative, og mot slutten av festen kan man poppe dem konfettien drysser, sier hun.

Siden været er fint, blir bursdagen arrangert i bakgården til bygården de bor i.

– Det hadde ikke vært noe problem å være inne i leiligheten, det blir hyggelig selv om det er trangt. Men jeg har også arrangert utebursdag i regn, barn elsker jo vann! Og i vinter hadde vi utebursdag ved et jorde, med skattekart og en skatt gravd ned i snøen. Det var superpopulært! sier hun, og mener de bursdagene man husker best, gjerne er de som er litt annerledes.

– Vi har ofte servert maten på gulvet. Barna elsker å spise pannekaker under bordet, slik som Pippi Langstrømpe, sier hun. Og gir sine beste tips til hva man som bursdagsarrangør IKKE skal gjøre:

– Ikke ha for mange planer, du må ta det litt som det kommer. Og ikke rydd og tørk underveis, du skal ha barna i fokus og ha det gøy, sier hun.