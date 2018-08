– Vi gleder oss masse

nyheter

De er tre jenter fra tre forskjellige land som gleder seg enormt til studier i Arctic Adventure Tourism ved UiT Norges arktiske universitet i Alta.

– Jeg kommer fra Filippinene og har aldri før vært i Norge. Jeg gleder meg utrolig mye til å lære mye, sier Janelle Napoles.

Britta og Mica er fra Estland og Finland og skal studere i Alta i tre år. De tre har akkurat møtt hverandre, men ser ut til å ha funnet tonen allerede.Det harmonerer godt med ordene fra lederen i Studentparlamentet ved UiT, Daniel Hansen Masvik.

– En undersøkelse viser at 1 av 20 studenter er ensomme. En ensom student er en for mye, sa Masvik i sin tale under åpningen og oppfordret studentene til å være en god venn for andre.

– Det er ikke noe som er så godt for en som føler seg alene, enn å bli møtt med et smil og et vennlig Hei!, sa han.

– Det er helt flatt der jeg er fra, men her er det så utrolig vakkert med naturen og alle fjellene, sier Britta Jaeski.

– Jeg gleder meg så mye til dette året, og aller mest til å oppleve nordlyset til vinteren, sier Janelle Napoles som skal studere arktisk reiseliv i ett år.