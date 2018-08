Strømhjelp på handleturen

nyheter

En ny mobilladestasjon, ikke til å forveksles med en ladestasjon til elbil, hadde nemlig dukket opp på Amfi Alta sist onsdag. Ladestasjonen er levert av Ishavskraft, og Miriam Nilssen i selskapet fastslår at det er en trygg og sikker måte å lade telefonen din på.

– Du kan låse inn mobilen og lade den mens du går rundt og handler. Vi har en tilsvarende på Jekta i Tromsø, og er et stunt vi ønsker å teste ut for å se om dette er noe altaværingene er interessert i å bruke.

Selv om Ishavskraft ikke får noe tilbake, annet enn reklame, sier Nilssen at dette handler om å gi noe tilbake til samfunnet.

– Det her et eksempel på det. Og etter hva vi har erfart, er det veldig populært. Telefoner kan fort gå tom for strøm. Skal man være lenge på Amfi, kan det være greit å få ladet telefonen på en sikker måte. Du låser den med den eneste nøkkelen til skapet «ditt».

– Vi ser at folk som er på farta ikke alltid har laderne med seg. Det kan fort bli litt panikk og behov for å lade der og da. Da er det her et kjempegodt tilbud, sier driftsleder ved Amfi Alta, Ove Thomassen.