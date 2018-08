Jordmor ber høygravide ta ekstra forholdsregler: – Det blir unntakstilstand

nyheter

Jordmor Charlotte A. Mannsverk gikk torsdag ut via facebook med en henstilling til de som venter barn i Alta i disse tider:

– I forbindelse med Artic race nå i helga, så er det mange stengte veier. Det vil være «unntakstilstand« mellom klokka 12 og 18 på søndag! Sennalandet er stengt til cirka klokka 17. E6 er stengt mellom 14:30-17:00, inne i sentral-Alta. Hvis fødende må inn i denne tiden, må det brukes drosje eller blålys, sier hun og legger til at det finnes noen drosjer spredt rundt i Alta som kan bistå syke og fødende.

– Det er ikke mulig å kjøre inn til sentrum med privatbiler, påpeker hun.

Et alternativ Mannsverk trekker fram er at de som frykter at fødselen kan gå i gang oppholder seg i sentrum - omså på Alta helsesenter.

– Det går an at at fødende sitter på helsesenteret, eller er på sentrum i denne perioden/de timene det er snakk om, sier hun.