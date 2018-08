Nå skal Pippi Langstrømpe gjøres på samisk

nyheter

Pippi har siden den første boken fra 1940-tallet dukket opp på mange måter og former, og ikke minst språk, stort sett over hele verden. Men aldri før har Pippi vært på en samisk teaterscene, i alle fall ikke før nå, for nå setter Det Samiske Nasjonalteatret opp Pippi Langstrømpe, eller som hun heter på samisk, Pippi Nallesuohku, skriver beaivvas.no

28 år gamle Marte Fjellheim Sarre hadde ingen problemer med å takke ja til å være Pippi, snarere tvert imot.

– Det føles fantastisk å få muligheten til å være med. Spesielt fordi jeg har et nært forhold til Pippi fra før av. Det er på tide at samiske barn og unge får muligheten til å se Pippi Langstrømpe på samisk, sier Fjellheim Sarre på teaterets egen nettside.

– Jeg kan huske at jeg så opp til den åpenhjertige og modige jenta. Pippi stiller spørsmål til normer og regler, og hun er veldig flink til å argumentere for hvorfor de kanskje ikke bør gjelde for alle. I tillegg har Pippi et annet aspekt ved seg ved at hun er jente, og at hun har typiske personlighetstrekk som samfunnet av og til forbinder med å være maskuline. Men hun lar ikke dette begrense hvem hun er, og derfor er hun også et forbilde som viser at det går an å være jente på flere vis – det er mulig å være annerledes, sier Marte. Danseren, dansepedagogen og skuespilleren er derfor veldig fornøyd med det Pippi står for, blir nå presentert for samiske barn, på samisk.

Det Samiske Nasjonalteatret har premiere på Pippi Nallesuohku den 5. oktober, med påfølgende turné i Sápmi.