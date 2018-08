Vassvik: «Det er helt uaktuelt» å møte kommunalministeren om fylkessammenslåing

nyheter

– Det er helt uaktuelt å møte kommunalministeren med den agendaen hun har på dette møtet, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) til Aftenposten.

– Det eneste møtet vi vil stille på, er et møte der vi kan diskutere hvordan Finnmark kan bestå som eget fylke, sier hun videre.

Mæland avviste før helgen å overta og fullføre prosessen med sammenslåingen av Troms og Finnmark, slik fylkestinget i Troms ba om.

I stedet inviterte Mæland fylkestoppene i Troms og Finnmark til en alvorsprat på hennes kontor i Oslo 20. august.

– Troms og Finnmark opphører å eksistere 1. januar 2020. Det må lederne i de to fylkene nå forholde seg til og ta ansvaret for, understreker Mæland.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik sier at hun ikke vil møte så lenge Mælands agenda for møtet er å få de to fylkene til å sluttføre sammenslåingsprosessen.

– Vi vil be Mæland om ta saken til Stortinget. Det er der den hører hjemme, sier fylkesordfører Vassvik og utdyper.

– Jeg ønsker svært gjerne et møte med statsråden, men da må agendaen være en annen og mer konstruktiv. Jeg vil drøfte hvordan Finnmark kan bestå som eget fylke. Finnmark ønsker å diskutere en plan for hvordan vedtaket om tvangssammenslåing av et fylke der 87 prosent har sagt nei en folkeavstemning, kan tas tilbake til Stortinget og oppheves der, sier hun.

Men det har Mæland avvist kategorisk.

– Stortinget har fattet vedtak i saken. Jeg har ikke oppfattet at noen av partiene har endret oppfatning her, sa Mæland til Aftenposten i forrige uke.

(©NTB)