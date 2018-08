Slår alarm om sjøsikkerheten etter tidenes travleste sommer

nyheter

Aldri før har redningsskøytene måtte rykke ut så hyppig i løpet av en enkelt sommer, skriver Redningsselskapet i en pressemelding sendt ut tirsdag morgen.

2018-sommeren har vært preget av godt vær og høy aktivitet på sjøen. Det merkes godt for Redningsselskapets 51 redningsskøyter. Sammenlignet med 2017 viser tallene en oppgang på 17 prosent eller 510 oppdrag på landsbasis. Også i Finnmark var det en markant økning - selv om tallene er relativt små. Her hadde redningsskøytene en økning fra 78 til 94 oppdrag, skriver organisasjonen.

3.200 assistanseoppdrag

– Vi har veldig lite oppdrag mot fritidsbåter her nord. De fleste assistanser går mot yrkesfiskere, og da har det primært vært motorhavarier og tauverk i propellen, sier skipper Pål Mcginnis på redningsskøyta «Peter Henry von Koss» i Mehamn.

Den nye redningsskøytebasen i Mehamn ble etablert i slutten av januar i år. Tilstedeværelsen har blitt svært godt mottatt lokalt.

–Folk er veldig happy med at vi er her og paser på. Vi får skryt hele tiden og har fått et veldig godt forhold til lokalbefolkningen, sier McGinnis.

Redningsskøytene har deltatt på 3496 aksjoner, reddet 23 liv, berget 41 båter fra forlis og deltatt i 708 søk- og redningsoppdrag. Totalt har nesten 3200 båter hatt behov for assistanse.

Dystre drukningstall

Minst like alarmerende er at antallet drukningsulykker har skutt i været i sommer. I juli omkom 16 personer som følge av drukning her til lands. Totalt har 68 mennesker mistet livet i drukningsulykker hittil i år, mot 49 i samme periode i fjor.

– Den kraftige økningen i antall drukninger bekymrer oss og vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å snu den negative utviklingen, sier generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind.

Så langt i år har totalt 20 personer druknet i forbindelse med bading, noe som betyr at baderelaterte drukningsulykker så langt står for 25 prosent av årets drukninger. Det er et historisk høyt antall.

Det er menn som dominerer drukningsstatistikken.

Krever nullvisjon

Redningsselskapet mener tiden er inne for å etablere en nullvisjon for dødsulykker til sjøen, på samme måte som den visjonen vi allerede har for dødsulykker på veien, og retter en klar henstilling til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Sjøsikkerhet er like viktig som veisikkerhet. Som næringsminister er Torbjørn Røe Isaksen ansvarlig for den kommende stortingsmeldingen om forebyggende sjøsikkerhet. Vi har i den forbindelse foreslått flere tiltak som vi mener vil være med å styrke sikkerheten for alle som er glade i livet på og ved sjøen. Kort fortalt mener vi at Røe Isaksen må få på plass en opptrappingsplan for sjøsikkerhet. En plan som inneholder både en nasjonal holdningskampanje og konkrete tiltak som hurtigbåtssertifikat og en fortsatt satsting på svømmeopplæring, sier Lind.