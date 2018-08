Får 30 studieplasser for sykepleie i Alta

nyheter

– Vi har informert statsråden om at UiT i første omgang vil tilby studiet som et fireårig samlingsbasert studieforløp. Dette gjør at vi kan ta opp 30 studenter på det første kullet, sier prorektor Wenche Jakobsen i en sak publisert på uit.no.

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, og prorektor for UiT Norges Arktiske universitet, Wenche Jakobsen, møttes i sommer for å snakke om oppstarten av det nye tilbudet. I juni ble det klart at Alta fikk 20 av de 100 nye studieplasser.

Starter sykepleierutdanning i Alta i januar UiT får 20 studieplasser i sykepleie ved Campus Alta.

Søkningen til sykepleierutdanning i Norge er stor, og det samme er interessen og søkningen til studieplassene i Finnmark. Alta er i vekst når det gjelder helsetjenester, og har behov for sykepleiere allerede i dag, skriver de på uit.no.

Det har vært et politisk trykk for å etablere et studietilbud i Alta, spesielt etter at det ble gjennomført et desentralisert kull som gikk ut våren 2014. Gjennomføringsgraden var høy og nesten alle var i jobb i Alta og omlandet allerede før studiene var ferdige. Det var den gang mange som søkte til dette kullet med 180 søkere til 30 studieplasser

UiT forventer at det er også vil være stor interesse for de nye studieplassene i Alta. Søknadsfrist for studietilbudet er 16. oktober.