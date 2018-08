Reagerer på å ikke bli invitert til Finnmark

nyheter

Den russiske ambassaden mener mangel på invitasjon til frigjøringsjubileet i Finnmark viser at Norge ikke er klar for å revitalisere det anspente forholdet.

Bakgrunnen er at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forrige uke sa til Klassekampen at Russlands president Vladimir Putin må gjøre seg fortjent til det, om han skal bli invitert til å delta på 75-årsmarkeringen for den sovjetiske frigjøringen.

– Norge er et lite land. Vi er ikke litt for folkeretten, vi er helt for folkeretten. Ansvaret for å vise at Russland tar folkeretten på alvor, ligger hos Vladimir Putin, sa han.

Det reagerer den russiske ambassaden på. De mener statsråden ikke representerer oppfatningen til de fleste nordmenn, som de mener fortsatt er takknemlige for Sovjetunionens innsats i frigjøringen.

«Uttalelsene viser nok en gang at den norske side ikke er klar til å revitalisere de bilaterale forhold og gir til og med rom for en videre forverring, hvis man bedømmer etter overlegen tone i ordbruk som ministeren tillot seg», skriv presseattaché́ Olga Kiriak ved den russiske ambassaden i en epost til Klassekampen.

Videre skriver hun at utsagnene «vekker harme» og at Russland «neppe ville latt seg uttale på en slik respektløs måte om representanter for den politiske ledelse i nabolandet, samme hva man måtte mene om dem».

2.122 sovjetiske soldater mistet livet under offensiven som Russland ledet an i frigjøringen. Markeringen finner sted i Kirkenes 25. oktober neste år.