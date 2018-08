Han blir ny fiskeriminister

nyheter

Den nye fiskeriministeren mottok en blomsterbukett på slottsplassen klokken 13.10, før han og statsministeren snudde og vendte tilbake mot Slottet.

Det er varslet en pressekonferanse klokken 13.45 i regjeringens representasjonsanlegg i forbindelse med statsrådsskiftet. Det er også varslet nøkkeloverrekkelse klokken 15 i Nærings- og fiskeridepartementet.

Harald Tom Nesvik er tidligere parlamentarisk nestleder for Fremskrittspartiet, og han var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Frp fra 1997 til 2017. Han tar over etter Per Sandberg (Frp).

Nesvik kommer nå fra jobben som kommunikasjonssjef i brønnbåtrederiet Sølvtrans. Han ble i juni i fjor utnevnt som fylkesmann i Møre og Romsdal fra 2019, men trakk seg i mai av hensyn til familien.

Trakk seg

En rekke medier spekulerte før helga i at «Iran-saken» ville føre til at Per Sandberg måtte gå eller ville bli avsatt som statsråd. Mandag morgen skrev Aftenposten at kilder hadde bekreftet Sandbergs avgang, at fiskeriminiesteren ville trekke seg.

Sandberg har nå gitt Fremskrittspartiet beskjed om at han går av som nestleder, i tillegg til at han trekker seg som fiskeriminister.

– Det har vært opp- og nedturer, og jeg er stolt av å ha vært med på å bygge Fremskrittspartiet til et stort og sterkt parti. Nå er likevel tiden inne for å gå videre, gjøre noe annet og få mulighet til å bruke mer tid på privatlivet, sier Sandberg.

Han har vært nestleder siden 2006, samme år som Siv Jensen ble valgt til partileder. Etter å ha fått massiv kritikk etter Iran-ferien sammen med kjæresten Bahareh Letnes, valgte Sandberg mandag å gå av som fiskeriminister. Kort tid etter kom beskjeden om at han også trekker seg som nestleder i partiet.

Sandberg har vært stortingsrepresentant fra 1997 til 2017 og har ledet både Stortingets justiskomité og transportkomité.

– Per har vært viktig for Frp og regjeringen gjennom mange år. Han har gjort en formidabel innsats for partiet over mange år, og det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå av. Per er en av partiets mest erfarne rikspolitikere. Jeg vil takke for hans betydelige innsats for partiet over mange tiår, sier Jensen.

(Saken fortsetter etter bildet)

Riktig beslutning

Statsminister Erna Solberg kommenterer Sandbergs avgang på en pressekonferanse mandag:

– Sandberg ba selv om å få gå av, og det mener jeg er en riktig beslutning, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Han har stått i en krevende situasjon, og vi har hatt flere samtaler om dette, sa Solberg på en pressekonferanse sammen med Sandberg mandag ettermiddag.

Solberg takket Sandberg for arbeidet både som fiskeriminister og for hans bidrag i regjeringen.

– Per har bidratt til regjeringens arbeid med sin lange erfaring fra Stortinget og har hatt stor betydning for forhandlingene om regjeringsplattform, sa Solberg.

Hun bekreftet nok en gang at Sandberg ikke har fulgt sikkerhetsrutinene for bruk av mobiltelefon på reise.

– Det gjelder også bruk av tjenestetelefonen da han reiste til Kina i vår, sa Solberg.

Hun framholdt videre at regjeringen har prioritert arbeidet med sikkerhet og beredskap.