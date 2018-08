Jens Nilsen har gått bort

nyheter

Han døde hjemme med alle sine kjære rundt seg, skrev familien på Facebook søndag ettermiddag.

I årevis var Jens Nilsen engasjert i Alta IF og i idretten. Til ifinnmark sier Tron Møller Natland, styreleder for fotballgruppa i Alta IF at de er i sorg.

– Det er utrolig trist for familien først og fremst, men også for alle som har kjent han opp gjennom årene. Vi sender våre varmeste tanker til familien som selvfølgelig har en veldig tøff tid.

Nilsen ledet Alta IFs fotballgruppe til i fjor høst, da han etter en nedslående beskjed fra legen måtte trappe ned. Han fortalte den gang til Altaposten at han for to år siden fikk påvist føflekkreft. I august i fjor fikk han beskjed om at den hadde spredd seg til lymfene og levra, og etter hvert lungene.

Trapper ned som følge av kreftsykdommen En kreftsyk Jens Nilsen overlot ledervervet til Tron Møller Natland.

I mars ble han tildelt Alta IFs honnørdiplom for spesiell og særdeles god innsats, skriver ifinnmark.