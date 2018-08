Kampestein raste ut i Kløfta i natt

nyheter

Trafikkoperatør Jonas Johnsen, på Vegtrafikksentralen bekrefter hendelsen.

– Det var en stor stein på omlag tre kubikk som raste ned i løpet av natta. Det var en innringer som varslet om steinraset ved ett-tiden i natt, og han var så grei å vente til entreprenøren fra Anlegg Nord kom til stedet slik at ingen trafikanter skulle komme brått på den, sier Johnsen.

Han avslutter med å si at entreprenøren meldte at steinen ble fjernet ved tre-tiden i natt, og at veien ble åpnet for normal trafikk igjen.