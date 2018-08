Aktiv UP gir stygge tall i nord

nyheter

I Nord-Norge økte nemlig tallene for fartsoverskridelser fra 3.221 til 4.414 i juni og juli, sammenlignet med tallene fra 2017. Antall førerkortbeslag er økt fra 223 til 262, viser en pressemelding fra Utrykningspolitiet.

– Til tross for økningen kan vi ikke konkludere med at det er verre tilstander på veien nå i 2018 sammenlignet med 2017. Økningen i antall kontrolltimer knyttet til fart tilskrives i stor grad økningen i antall fartsovertredelser, opplyser distriktsleder Geir Harald Marthinsen i UP-distrikt 5, som omfatter Nordland, Troms og Finnmark.

Han minner om at Utrykningspolitiet i 2018 har prioritert fartskontroller i større grad enn tidligere.

– Det er fortsatt slik at de aller fleste ferdes i trafikken med en adferd det står respekt av. Likevel er det for mange som kjører for fort. Vi har avslørt flere i dobbel hastighet av det tillatte - og vel så det - innenfor alle fartsgrensene, sier Marthinsen

Antall rusførere som er stanset i juni og juli er 73, mot 59 på samme tid i fjor.