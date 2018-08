– Skal gjøre Alta rødt

nyheter

Elsa Marie Stødle heter den 35 år gamle kvinnen som har gjort altaværing av seg, og nå leder et nytt Rødt-lag i Alta.

– Per i dag er jeg kun midlertidig leder. Styret har påtatt seg jobben med å få det formelle på plass, slik at Alta får et kommuneparti av Rødt Etter at rundt 20 personer møtte på oppstartsmøte like før ferien har det vært jobbet med å få til et stiftelsemøte. Interimstyre jeg har ledet, har jobbet med dette, og nå med fellesferien avsluttet, er vi snart klare, forteller kvinnen som kommer fra Kokelv, men som også har bodd 10 år i Porsanger før hun kom til Alta.

Interimstyret i Rødt i Alta: Else Marie Stødle (leder), Maileen Nordheim, Morten Søvik Johnsen, Lise Helstrøm Jørgensen og Synnøve Thomassen.

Moxnes-effekten

Interimstyrelederen bekrefter at hun vil stille til valg som leder i Rødt når det avholdes ordinært årsmøte i slutten av august, men at det vil være opp til medlemmene om hun fortsetter i lederposisjonen.

Moxnes mener Mæland virker forvirret Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det hersker full forvirring om hva kommunalministeren vil gjøre når heller ikke Troms vil delta i fylkessammenslåing.

– Det er et bredt sammensatt interimstyre, og vi opplever stor interesse for Rødt og den politikken partiet står for. Tilbakemeldingene fra folk og politikere, er at partileder iog stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes inngir tillit, og at folk liker hans måte å kommunisere ut budskapet til partiet. Ikke minst tror jeg mange har oppdaget Rødt og Moxnes gjennom måten han har stått på for å få ryddet opp i krisen rundt Luftambulansetjenesten, påpeker Stødle.

Til Altaposten forteller hun at Alta har fått starthjelp fra partiet sentralt og altakvinnen Benedikte Pryneid Hansen. Hun jobber med partiorganisasjonen fra partikontoret i Oslo, men har vært på en finnmarksturne for å dra i gang flere partilag her – og i den sammenheng også tatt turen innom hjemkommunen.

Ønskes velkommen

SV er en av konkurrentene til Rødt, men hilser likevel det nystartede kommunepartiet velkommen.

– Jeg tror Rødt vil bli representert i kommunestyret etter neste valg. Mye vil avhenge hvem de får på lista og hvem som blir listetopp, men min spådom er at partiet vil få sete i kommunestyret, sier Tommy Berg (SV), som også er en av dem som har stor tiltro til partileder Moxnes.

Den profilerte SV-politikeren har ingenting imot at det blir kamp om velgerne ute på venstresiden.

– For det første vil en konkurrent enda lengre til ut på venstresiden gi velgerne flere valg. Rødt og SV kjemper nødvendigvis ikke om de samme velgerne, og flere parti på venstresiden vil dra politikken i Alta i riktig retning. Rødt vil gjøre Alta rødere, slik at et sosialistisk flertall kan sikres etter neste valg.

Hvem er Elsa Marie?

Hvem Rødt vil ha som listetopp og frontfigur vil ikke Else Marie Stødle si noe om. Hun peker på at det er en åpen prosess, og at nominasjonskomiteen enda ikke er satt ned.

Hvem er så kvinnen som leder Rødt i Alta? Hun er 35 år, er utdannet helsefagarbeider og jobber innenfor psykiatrien. Else Marie er gift og har tre barn, den yngste ei jente på ni som spiller både fotball og handball. Det siste gjør at Altapostens fotograf må opp i Altahallen hvor Else Marie er på dugnad, og sammen med mange andre, klargjør for spillerdiskoen som skal foregå under Altaturneringen.

– Jeg synes alle må bidra, og når jeg har barn som driver idrett, er det i alle fall naturlig for meg å stille opp, klargjør 35-åringen.