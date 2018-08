Må møte i retten denne uken

nyheter

I utgangspunktet ble Ingebrigtsen ilagt en bot på 15.000 kroner. Ettersom han ikke har vedtatt forelegget må han møte i Hammerfest tingrett førstkommende torsdag.

I grunnlaget for forelegget skriver politiadvokat Thomas Eliassen Darell at «onsdag 23. august 2017 i Nordkapp slepte han sin sjark «Ternen» ut til Russepollen utenfor Gjesvær, hvor han på grunt vann sank denne uten at det forelå tillatelse til dette».

Ingbrigtsen har tidligere uttalt til Altaposten at han er uskyldig og at sjarken sank under slep.

– Når jeg nå har brukt ressurser på å heve sjarken og ta han på land på min families område her i Gjesvær, er det for å få denne saken ut av verden. Mitt viktigste budskap er: Johnny Ingebrigtsen er ingen miljøbanditt. Jeg har respekt for lover og regler, og mitt håp er at jeg nå har gjenopprettet eventuell tillit som kan ha blitt tapt på grunn av denne saken, sa han den gang.