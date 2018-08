Anne Grethe blir ny fylkeslege for Troms og Finnmark

nyheter

Anne Grethe Olsen fra Hammerfest er ansatt som fylkeslege for det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark. Olsen er i dag kvalitet- og utviklingssjef og lege i Hammerfest for Finnmarkssykehuset, skriver Fylkesmannen i Finnmark i en pressemelding.

– Som leder tenker jeg at det ligger en utfordring i å slå sammen to organisasjoner til en, men jeg tror det vil gi oss nye muligheter og styrke kompetansen hos Fylkesmannen som helhet. Som fagperson ser jeg at både primær- og spesialisthelsetjenesten har utfordringer med å yte pålagte og forventede tjenester, og mener veiledningsfunksjonen hos fylkesmannen kan tas i bruk for å bidra til nytenkning og til å møte utfordringene på en god måte. Primær- og spesialisthelsetjenesten må gå framtiden i møte med å samhandle bedre slik at tjenestetilbudene gis med tilfredsstillende kompetanse på rett sted.