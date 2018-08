Denne videoen har tatt helt av

nyheter

Det er onsdag 1. august og Pettersen laster opp en video på sin Facebook-profil med beskjeden: «Når man e lei varmen…». I løpet av en 58 sekunder videoen lirer han av seg det som sikkert mange finnmarkinger har tenkt mens varmen sto på sitt verste.

Siden publisering har videoen i skrivende stund blitt sett 327.000 ganger og har 1.261 kommentarer. Dette inkluderer tallene fra videoen Altaposten (41.000 visninger og 700 kommentarer) publiserte med tillatelse.

Saken fortsetter under videoen

– At den har blitt sett så mange ganger er for meg helt mystisk. Det var helt spontant og amatørmessig, men tydeligvis sånt som slår an.

Han har ut over det ikke gjort seg noen tanker om at videoen som er på vei til å gå viralt.

– Det var første gangen jeg la ut noe sånt. Jeg vet ikke om det blir den siste, ler Pettersen.