– Tiden har kommet. Vi må endre våre turvaner

Norsk Friluftsliv ber folk ta seg sammen. For selv om at det er gledelig at flere bruker naturen, opplever de at også stadig flere turstier blir tilgriset av toalettpapir og våtservietter. For selv om våtservietter er praktisk på tur, kan de utgjøre et miljøproblem når de legges igjen i naturen. Da mange våtservietter er laget av plastbaserte tekstiler med lang nedbrytningstid, og kan ende opp som mikroplast i naturens kretsløp.

– Tiden har kommet for at vi må endre litt på våre turvaner, og ta med oss små plastposer i sekken for oppbevaring av brukt dopapir og våtservietter. Dette må bæres ut av naturen og kastes på forsvarlig måte, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner, i en pressemelding.

Ikke bare på turistmagnetene

I flere somre har det blitt rapportert om store problemer med forsøpling ved populære turmål som Lofoten, Preikestolen, Trolltunga og Besseggen, og at det ligger forlatt dopapir og våtservietter i store mengder langs stiene. Men dette begynner også å bli et problem veldig mange steder i Norge, mener Norsk Friluftsliv.

Heimdal minner om at det er et viktig prinsipp i allemannsretten om å ferdes sporløst og hensynsfullt. Hovedregelen for alt søppel og avfall på tur er derfor: «Det du tar med deg ut, tar du også med deg hjem».

– Er man på en tur som strekker seg over mange dager, og det er innenfor tidsrommet da det er tillatt med bålfyring, 15. september til 15. april, så kan man brenne toalettpapiret på bålet. Men eventuelle våtservietter og posen man har oppbevart dopapiret og våtserviettene i, bør tas med hjem, understreker Heimdal.