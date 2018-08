Syklet inn til 1. plass i mix-klassen

nyheter

Det var altaværingene Thomas Pettersen Hammari og Siril Pettersen Hammari som tok 1. plassen i mix-klassen OF300.

Teamet fullførte 18:59:00 melder Offroad Finnmark.

Siril har aldri syklet Offroad Finnmark før, men vant tidligere i sesongen Nordlysrittets kvinneklasse. Målet deres var å gjennomføre på cirka 24 timer.

Ekteskapelig gull-ritt

Ekteparet som er velkjent fra sin innsats på idrettsbanen. Sirill i fotball og håndball for Alta IF, Thomas som fotballspiller for Porsanger og BUL. De kom i mål fredag litt etter klokken 13.

I fjor tok Thomas 4. plass i 300-klassen sammen med makker Tomas Moen Rafaelsen. Først fremme med varm klem var kona til Thomas, Siril. I år ville hun selv være med og det ga gull i mix-klassen!