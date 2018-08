Kartlegger mulighetene i Finnmark

nyheter

– Flere statlige aktører har egne planer for utvikling og vekst i regionen, og det er derfor naturlig og riktig å forsøke å samordne disse for å se om det kan gi grunnlag for videre forsterkning av strømnettet østover i fylket, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett i en pressemelding.

– Jeg er svært glad for å ha fått disse sentrale, statlige aktørene med på laget, og at vi også klarte å få til et lengre arbeidsmøte her i Alta.

Gjennomgår muligheter og utfordringer

Målet med møtet var å gjennomgå muligheter og utfordringer i Finnmark, med videre nettutvikling av strømnettet som hovedfokus.

– Vi bygger for å sikre strømforsyningen landet over, og en del av vårt mandat er da å bygge ut strømnettet slik at produksjon og forbruk blir ivaretatt. I mangel av tilstrekkelig nytt forbruk i området til å forsvare ytterligere nettutvikling var det nødvendig å søke dispensasjon fra tilknytning til konsesjon gitt vindkraft i Øst-Finnmark sist høst, forklarer Lont.

–Det er første gang vi har sett oss nødt til å søke dispensasjon, og det oppleves som et nederlag for et selskap som har tro på en elektrisk fremtid og for en landsdel som har tilgang på så gode vindressurser. Derfor tar vi nå en grundigere gjennomgang og aktiv del i næringsutviklingen for å sikre at vi har full oversikt over kommende forbruk i området, det kan være planer for økt forbruk som til nå ikke har vært kjent for oss.

Kartlegging vil pågå ut året

– Så langt har vi notert oss flere spennende planer for ny næringsutvikling i regionen, og møtet i Alta bidro til konstruktive tiltak som vi tar med i den videre prosessen, sier Lont.

Kartleggingen av nye behov og behov for nettutvikling i Finnmark vil pågå ut året.