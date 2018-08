Tøff dag i Norway cup

nyheter

Samarbeidslaget til Burfjord IL, Øksfjord IL og Sørøy Glimt kom seg til 16-delsfinalen i A-sluttspillet og har ingen grunn til å henge med hodet etter innsatsen i Norway cup.

Skuffelsen var likevel stor da guttelaget måtte gi tapt mot Jølster med sifrene 2-6 onsdag ettermiddag. Syverlaget fra nord er dermed slått ut, men den gode innsatsen i innledningen bør varme.

– Vi har med stolthet representert våre respektive hjemsteder og klubber, skriver lagleder Jim Gaute Olsen på Facebook, og opplyser at de vil kontakte sekretariatet med ønske om en treningskamp eller to.

De to jentelagene fra nord spilte i går kamper i B-sluttspillet. Det endte med et knepent 0-1 tap for Kautokeino mot Bergen Nord, mens Nerskogen tapte 0-3 mot Strindheim 2.