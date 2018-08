Lynet traff trafo

nyheter

– De siste fikk strømmen tilbake klokken 07.30 i morges, forteller økonomisjef ved Alta kraftlag, Odd Levy Harjo.

Godt forberedt

Harjo påpeker at kraftlaget er godt forberedt på denne typen hendelser.

– Når det varsles lyn i vårt område, går vi alltid over lageret og sjekker at vi har de rette komponentene liggende før det braker løs. Vi er godt forberedt på slike hendelser, sier han.

Smeltet

Harjo røper at strømmen forsvant omlag klokken 01.15 og at vakta straks dro avgårde for å lokalisere feilen og starte utbedring av denne.

– Det viste seg at vi etter hvert måtte bytte hele trafoen. Vi har også funnet at flere brytere på linja i Storelvdalen har smeltet. Dette påvirker ikke strømtilførselen til abonnentene. Alle fikk som nevnt strømmen tilbake torsdag morgen.