Erlend skal ta videre Prosjekt Z

nyheter

Erlend Hanstad overtar ansvaret for populære Prosjekt Z etter Mathias Sønvisen Moe, som har styrt det hele fra starten, det vil si en årviss fotballturnering etterfulgt av festligheter.

– Mathias har lagt et godt grunnlag, så jeg følger på i samme ånd, lover Erlend, like før start på årets happening som er fredag ettermiddag, etter at BULs damelag har spilt sin kamp på Coop-banen.

For sjette gang er det klart for Prosjekt Z, som har vært et sommerlig, friskt pust for mange hjemvendte studenter og andre som liker sportslig og sosialt samkvem. For de mange som har etterlyst sommerlige aktiviteter i juli og og begynnelsen av august, har Prosjekt Z blitt en liten velsignelse. I tillegg har de klart å få sving på en egen førjulsfest.

– Personlig har Prosjekt Z vært viktig for meg, på den måten har jeg fått både erfaring og nettverk. Det er litt arbeid året rundt, med både finansiering, booking og forberedelser, sier Mathias, som nå går fra studenttilværelse til fast jobb i Cermaq. Erlend er ferdig med første året på Handelshøgskolen og ser for seg at også han får nyttig erfaring som organisator og gjennomfører.

I år er det 19 lag påmeldt, mens noen må finne seg i å være på venteliste.

– På grunn av både damekampen og en annen kamp lørdag, ble kapasiteten litt begrenset, sier Mathias, som forteller at det i år er klasse for både damer og menn. Utover lørdagen blir det sluttspill og da starter også spenningen for fullt.

Etterpå blir det et lite vorspiel på BUL-huset, før turen går til studenthuset der DJ Ole Henrik spiller nede på City scene, mens det blir noe mer avslappet musikk i kafeen der DJ Benedicte Lyng styrer spakene.

Det kan se ut til at det kokhete sommerværet slipper taket, uten at det skaper fortvilelse.

– Vi får perfekt spillevær, fastslår Mathis.

– Kommer det litt regn blir det enklere med glidetaklinger, supplerer Erlend.