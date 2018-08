Sliter med appen – igjen

nyheter

Knapt to uker er gått siden det ble meldt fra om problemer med Alta kommunes parkeringsapp, som du kan bruke om du ønsker å parkere på noen av p-plassene i Alta sentrum.

For ei uke siden ble problemene løst – men nå må kommunen på ny melde om problemer. Og det er samme melding som sist som dukker opp når kunden forsøker å betale med appen:

– Kunder får feilmeldinger at «operasjonen ble avvist av kortutsteder». Dette forårsakes av at det er problemer i kommunikasjonen mellom innløser av korttransaksjoner og parkeringsappen. Leverandør og innløser arbeider sammen for å få problemet løst men er usikre på når problemet er løst, skriver kommunen på egne hjemmesider.

Sist tok det en god uke før alt var på stell igjen, hvor lang tid det tar denne gangen vet fuglene.

– Alta kommune beklager til alle sine kunder og oppfordrer kunder til å benytte seg av automatene i stedet, skriver kommunen.