Skal også trimme lattermusklene

Arrangørene er nemlig opptatt av å lage noe mer enn et sykkelritt denne uka. Målsettingen er en folkefest, der også kulturlivet blir en del av helheten. Som et besøk fra en av Honningsvågrevyens aller ypperste artister.

– Det er ikke nok å vise fram sykler og sykkelryttere gjennom gågata, vi vil ha flere bein å stå på. En av disse utenomsportslige aktivitetene får vi i kveld, når revystjerna Frank Arne Olsen kommer til Scandic, opplyser daglig leder Rune Berg.

Olsen på plass kjent for sine ablegøyer, som representerer noe av det ypperste vi har av revytradisjoner i Finnmark

Olsen tar for seg absurde karakterer, som narvikværingen Cliff Arne, den alltid like kvinnfolklause bøfjæringen og ikke minst imitasjoner av kjente artister som Bjarne Brøndbo, Mari Boine og Kari Bremnes.

– Vi ønsker også å skape bolyst for oss som bor her og tilreisende. Sett av et par timer for å trimme lattermusklene onsdag kveld, oppfordrer Rune, som sist mandag kunne opplyse at det var solgt 120 billetter.

– Det er plass til mange flere, sier han.