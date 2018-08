nyheter

Ifølge forelegget, som mannen ikke har vedtatt, heter det at han søndag 8. april deltok i et slagsmål ved et av utestedene i Alta sentrum.

Mannen i slutten av 20-årene skal også ha oppført seg truende mot dørvaktene da de skulle stoppe slagsmålet. For dette fikk han et forelegg på 9.000 kroner av politiet.

Når saken skal opp for Alta tingrett i november vil det bli lagt ned påstand om bot på 10.800 kroner. Dersom boten ikke betales, risikerer mannen fengsel i 22 dager.