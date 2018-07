Skal filme inne i levende kreftceller

nyheter

Over en periode på fem år skal hun utvikle en teknikk som gjør det mulig å studere prosesser inne i levende celler. Bare 10 forskere mottar denne støtten i Norge i 2018.

– Vi vil utvikle teknikker som gjør at vi kan filme inne i levende celler, og det er spesielt kreftceller vi vil studere. Noe av det som er unikt med vår forsking er at vi vil observere cellene uten å bruke fluorescens eller andre «fargeteknikker» som er vanlige å bruke for å se på prosesser inne i celler. Vi ønsker å studere maskineriet i cellene under så naturlige forhold som mulig. Vi skal blant annet se på mitokondrier (cellens energisenter) og lysosymer (cellens renovasjonssystem) og se på forskjeller mellom vanlige celler og kreftceller, sier Agarwal i en nettsak publisert på UiTs egen nettside.

Med disse pengene er planen å få ansatt 2 doktorgradsstudenter, 2 post doc og en tekniker, i tillegg vil stipendet dekke drift på prosjektet, så dette vil skape mye aktivitet forklarer fysikeren smilende.