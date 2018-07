– Hva med en kald skulder i varmen?

nyheter

Eira‎ understreker at det er et humoristisk innlegg og at venninnen Barbro Antonsen er med på det hele. På diverse kjøp-og-salg grupper på Facebook skriver han nemlig:

«Sliter du i varmen nå, så har jeg løsninga til deg. Om du leier min venninne Barbro, så kan hun gi deg en kjølig velkomst, eller en kald skulder. Bare send PM så ordner vi det»

– Det hele begynte med at hun spurte meg om hva hun kunne forvente å få for en vifte. Det er jo en enorm etterspørsel for vifter om dagen. Så ballet det bare på seg, forklarer Eira.

– Blir det for varmt når det er nærmere 30 grader ute?

– Det skal bli godt med 30 minus igjen, skratter han.

Eira har fått noen artige kommentarer, men så langt ikke fått den store responsen på salget av venninnen.

– En artig fyr

Det er heller ikke snakk om hvem som helst venninne, men «Askepott», som Eira kaller henne etter møtet de hadde i Alta en gang i 2015. kjærligheten varte ikke så lenge, men de er fortsatt gode venner.

– Han er en artig fyr som aldri er kjedelig å være sammen med, men han har ikke godt av å være så mye alene på fritiden, ler Antonsen da Altaposten tar kontakt.

– Sånn sett håper jeg heller at noen single damer tar kontakt med ‎Per Egil.

– Dersom Eira treffer med annonsen sin, tar du utfordringa med å kjøle ned noen?

– Jeg har type, men for en meget god pris kan jeg være kald som bare det, skratter hun.