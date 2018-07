Hans Kristian Amundsen omkom under joggetur

nyheter

Hans Kristian Amundsen (58) dro ut på en joggetur søndag formiddag, i Porsanger. Han ble meldt savnet da han kom ikke hjem som forventet. Både privatpersoner, soldater fra Porsangmoen og et Sea King redningshelikopter lette etter Amundsen, og mannskaper fra Røde Kors, Norske Redningshunder og Sivilforsvaret hadde ifølge Nordlys akkurat startet søk da han ble funnet.

Søndag kveld skrev Finnmark politidistrikt at vedkommende ble funnet død av letemannskaper, nord for Skoganvarre.

I en pressemelding sendt ut mandag morgen opplyser politiet at Amundsen startet ut på joggeturen rundt klokka 12 søndag formiddag. I 18.30-tiden ble han meldt savnet, og litt etter klokka 21 ble Amundsen funnet ved en skogsvei.

– Det er ingenting som tilsier at noe kriminelt har skjedd eller at han skal ha vært utsatt for en ulykke. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, skriver lensmann Tarjei Leinan Mathiesen i Porsanger i pressemeldingen.

Amundsen hadde bak seg en lang karriere i mediebransjen, blant annet som nyhetsredaktør i Dagbladet og i Finnmark Dagblad samt som konsernredaktør i A-pressen. Han var likevel mest kjent for sin ni år lange karriere som redaktør og direktør i landsdelsavisa Nordlys. Han forlot stillingen som Nordlysredaktør til fordel for stillingen som statssekretær, først i Fiskeri- og kystdepartementet og deretter ved Statsministerens kontor, hvor han hadde ansvaret for pressesaker.