Dette skjedde i mens du sov

nyheter

Lørdag kveld startet med at politiet fikk beskjed om en dame som kjørte et uregistrert utenlandsk kjøretøy i beruset tilstand. Sak ble opprettet etter at bevis ble sikret, opplyser politiet i Alta.

Litt senere, klokken 23.00 måtte de rykke ut til en adresse ettersom en mor ble slått av sønn. Grunnen til volden var at sønnen ble nektet bruk av internett gjentatte netter. Politiet dro til stedet og avklarte situasjonen.

Klokken 23.40 fikk politiet klager på feststøy i et nabolag, men denne hendelsen opplyser de at de ikke hadde kapasitet til å rykke ut på.

Klokken 00.22 fikk politiet melding om feststøy fra et området. De dro til stedet og løste opp festen og muntlig pålegg ble gitt.

Litt senere, klokken 01.21 måtte politiet rykke ut til en fest til en privatbolig som de avsluttet grunnet massiv støy.

Klokken 02.55 hadde et grendehus et arrangement og det ble klaget på støy og bråk.

- Ikke kapasitet, opplyser politiet som måtte rykke ut til privatadresse og fjerne en uønsket mann.

De fikk også inn to meldinger om vold i nære relasjoner på to ulike adresser. De dro til en av adressene og undersøkte saken som skal følges opp.

Klokken 04.18 ble det meldt inn om ungdommer som rev ned skilt og vegmerking i et arbeidsområde i Øvre Alta. Politiet dro til stedet som fikk situasjonen under kontroll.

I tillegg måtte de oppløse to festligheter på to privatadresser, før siste oppdrag, klokken 06.12 var å fjerne en uønsket mann fra en adresse.