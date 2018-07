Forskere etterlyser mygg-fangst

nyheter

Det er 70 år siden sist stikkmygg ble kartlagt i Norge og forskerne tror de kan finne mange nye arter, så hvis du har klappet mygg i sommer har du kanskje stiftet bekjentskap med en ukjent art.

Det er forskerne i NINA som skal sette i gang med den første kartleggingen av kartlegge stikkmygg på 70 år i Norge. I tillegg vil de ta for seg gruppen sviknott.

– Vi håper å få hjelp av publikum, sier Sondre Dahle i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

De har allerede satt ut feller for å fange sviknott i gunstige områder fra Hvaler i Sør til Pasvik i Nord, men for å finne mygg trenger de hjelp.

– Vi vil veldig gjerne få inn stikkemygg folk har fanget, sier Dahle.

Hittil er det registrert 38 stikkmyggarter i Norge i dag.

– Vi vet at Danmark og Sverige har fått nye myggarter de siste åra, blant annet en varmekjær art som trekker nordover, kanskje har også nye arter kommet til Norge fra Sverige eller enda lenger sør? I tillegg har vi fått nye teknikker som vi ikke hadde før i tida, opplyser forskeren som ber de som tror de har fanget et ukjent art om å sende dem til Norsk institutt for naturforskning.

Det påpekes at myggen helst bør være relativt fersk og gjerne nylig avlivet etter noen minutter i fryseren.