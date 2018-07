Fant 523 nettpirater i Alta

nyheter

Avisen Dagbladet har sporet opp hele 106 607 nettpirater som driver med ulovlig nedlasting som betyr at de kan laste ned film og tv-serier ulovlig fra internett.

I løpet av en periode på 39 dager i mars og april, har avisen kartlagt over hundre tusen nettpirater i hele Norge.

– Kartleggingen ble gjort ved å registrere de mest populære filene hos de sju største nettstedene for piratkopierte filmer og tv-serier, for så å kontinuerlig overvåke spredningen av disse, opplyser avisen som har laget et interaktiv kart over stedene i Norge som har nettpirater.

Oversikten viser at det i Alta er 523 som har drevet med ulovlig nedlasting i undersøkelsesperioden.