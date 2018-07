nyheter

Hovedredningssentralen for Nord-Norge melder at en person er skadet av isbjørn på Sjuøyane som ligger nord for Svalbard.

- Hendelsen skjedde i forbindelse med at turister gikk i land på en av øyene fra et cruisefartøy. Tilstanden til den skadde skal være stabil. Isbjørnen ble skutt og drept. Redningshelikopter er sendt fra Longyearbyen, opplyser Hovedredningssentralen.