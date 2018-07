Dalen knuste fjordingene med 12-1

nyheter

Til tross for mange og tyve varme grader og skinnende sol utendørs, måtte Dalen trekke innendørs i Finnmarkshallen for å få spilt første kamp etter fotoballferien. På andre halvdel stod Indrefjord - et ungt lag som har nesten-prestert i alle kampene, men likevel kun stått igjen med en seier før ferien.

– Sånn er det når man nesten er god nok, men til slutt litt for svake, sa hjelpetrener for Indrefjord, Kim Sandberg og håpet at laget vil snu trenden og avgjøre magrinene til sin fordel i møte med Dalen.

Divisjonsforskjell

Sånn Skulle det ikke gå. Det var ikke marginer i forskjell, den var minst en divisjon, kanskje flere. Magnus Hart og divisjonens toppscorer Daniel Reginiussen leverte på høyt nivå og satte begge hat-trick. Men vi lot oss mest imponere over backene Johnny Mathis Utsi og Torbjørn Thoresen Mofoss. Moderne backer som skaper overtall og sjanser offensivt. I denne kampen leverte begge på høyt nivå og fikk seg også hver sin velfortjente scoring.

For Dalen er det en brå og tidlig start på høstsesongen. Mye skader, blant annet på målkongen Stein Arne Mannsverk – åtte mål og 14 målgivende pasninger. Han har vært ute i tre kamper og er usikker på retur i høstsesongen. Det gjør at forventningen er skudd ned. På den positive siden trekker vi fram at divisjonens beste ballvinner og uhyre viktige Mats Jørgen Masvik er tilbake etter tre måneders skadeavbrekk. Lørdag fikk han en omgang og imponerte i sitt comeback. Allerede onsdag må han igjen være i toppform. Da drar Dalen til Karasjok for å møte et Nordlys-lag, et lag som er ekstremt vanskelig å slå på hjemmebane.

Ny stadion

– Vi har mye å se fram til. Med den nye stadion spilleklar til neste kamp kommer vi ut i friluft, noe som skal bli deilig. Sparebank1 idrettspark skal vi gjøre til et fort der motstanderene skal være enormt gode for å ta poeng. Første kamp her blir mot BUL onsdag 8. august, sier trener Kjetil Thomassen.

Dagens seier gjør at Dalen tar tre plasser på tabellen, går fra sjett til tredje. Laget har divisjonens beste målforskjell, men er ett poeng bak Alta IF2 med like mange kamper spilt og åtte poeng bak Norild og en kamp minde spilt.

Kampfakta:

Finnmarksserien

Tverrelvdallen IL - Indrefjord 12 - 1 (6-0)

Målscorere for Dalen: Daniel Reginiussen 3, Magnus Hart 3, Sverre Nilsen, Jørgen Nord, Johnny Mathis Utsi, Kenneth Thomassen, Torbjørn Thoresen Mofoss og Jay Van Horn, alle ett hver.

Målscorer for Indrefjord: Fredrik Olsen

Dommer: Kurt Andre Henriksen, Porsanger IL