– Det er jo like varmt som i Hellas

– Vi selger mye ost, så det er grunnen til at vi er her i Alta under matmarkedet.

Det sier osteselgerne og brødrene David og Richard Noom som kommer fra Nederland.

Smaker bedre

Brødrene har reist rundt med det internasjonale matmarkedet som har sin siste dag i Alta i dag.

– Liker nordmenn ost fra Nederland?

– Ja, dette er ost man ikke får i butikkene og den er mer velsmakende enn den norske, det er mer fart i vår ost, smiler David.

– Omsetter dere for mye på en dag?

– Det gjør vi, og det er også derfor vi kommer tilbake til Alta, år etter år, sier Richard som tror salget i år er noe mindre enn fjorårets marked.

– Grunnen er nok fordi markedet er plassert på parkeringsplassen, og ikke oppe på den fine torget hvor vi var i fjor. Men, vi har fornøyde kunder, og det er det som teller, smiler brødrene mens kundene prøvemaker på de ulike ostesortene.

– BRA SALG: I fjor hadde vi en bedre plassering, så da solgte vi mer, men vi klager ikke, sier osteselgeren David Noom fra Nederland. (Foto: Reiulf Grønnevik)

Gikk for muggelost

Svein Suhr er en av flere altaværinger som setter pris på det internasjonale matmarkedet.

– Jeg har vært innom de fleste gangene de har vært i Alta. Jeg støtter norsk landbruk, men kjøper gjerne mat fra andre land også, sier Suhr, som i år jakter på ost med kraftig smak.

– Jeg liker oster som er litt sur og som har kraftig smak, forklarer Suhr som tar seg en prøvesmak hos franske Frank Girard som har tatt med seg en rekke franske ostetyper.

– I år er jeg ute etter muggelost for det er denne type ost jeg liker best for tiden, smiler altaværingen.

MMMMM...: Svein Suhr satte pris på flere av de franske ostene til Frank Girard. (Foto: Reiulf Grønnevik)

– Som å være i Hellas

Også det polske ekteparet Kuba Juszczyk og Ada Wisniewska trives som omreisende matselgere.

– Vi selger fersk oliven fra Hellas. Oliven i butikken er helt ok, men vi har med helt ferske eksemplarer fra hele Hellas, og det er fersk oliven som smaker best. Det er også tilbakemeldingene vi får fra kundene. I år synes vi det er ekstra flott å være her, for det er jo samme temperatur som i Hellas, ler ekteparet som gjerne deler bort smakprøver til nysgjerrige kunder.