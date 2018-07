Susanne håper på stemmer fra Alta

nyheter

– Det er så jevnt, at alle stemmer er viktige, sier 21-åringen, med slektskap til både Kristensen og Suhr-slekta i Alta på morsida.

– Ja. jeg har masse familie i folkerike Alta, så kanskje det hjelper, ler Susanne på tråden fra Oslo der finalefeltet er samlet. Oldefaren var Jørgen Næss som var ordfører i Alta, får Altaposten opplyst

Finale på lørdag

Det hele skal avgjøres på lørdag, men fram til da samles aktivitetspoeng. Stemmegivingen for å bli folkets favoritt er ferdig klokken 24 i dag. En liste over rangering per klokken 18, viste at finnmarksjenta var på 2. plass av åtte deltakere. Hun kjemper jevnt med Rebecca Bjørk.

Det hele startet da hun fikk en mail om at hun var trukket ut som deltager i Miss Norway 2018.

– Jeg er takknemlig og glad for at jeg fikk muligheten til å være med på dette. Jeg har fått muligheten til å vise hvem jeg er, mine verdier og hva jeg står for, begrunner hun.

Overfor Altaposten sier Susanne at hun er opptatt av sin samiske bakgrunn og muligheten til å profilere samisk kultur og design.

– Det er vel andre gang en samisk jente er med. Første gang ble det 3. plass. Det hadde jo vært artig med en seier denne gangen, sier hun, og håper på bred støtte fra Alta-regionen på oppløpssida.

Jurymedlemmene avgjør lørdag, men aktivitetspoengene betyr mye i forkant. Blant annet har blogginnleggene vært viktige. I kveld gjelder det å få inn mest mulig sms til missnorway.org.