Gudstjeneste på historisk grunn

nyheter

I tillegg til den praktfulle naturen på øya og omgivelsene, handler det om en rik historie på det eldste kirkestedet i Altafjorden.

Der fikk de kirke så tidlig som i 1694.

Det har etterhvert blitt en tradisjon at Talvik menighet arrangerer gudstjeneste på Årøya. Denne gudstjenesten har blitt årviss på seinsommeren – og erstatter en av gudstjenestene i Leirbotn kirke.

I år blir gudstjenesten førstkommende søndag klokka 12. Det vil være mulig å ta båt fra Mikkelsby på fastlandet klokka 11 med retur etter kirkekaffen.

– Kanskje kan båtfolket langs fjorden også sette kursen mot Årøya denne søndagen, er spørsmålet fra menigheten.

Alle bes om å ta med niste, noe godt å drikke, varme klær og eventuelt noe å sitte på.

– På det gamle kirkestedet vil prestevikar John Delourme lede gudstjenesten og menighetsrådet håper at mange slutter opp om gudstjenesten. Under kirkekaffen på samfunnshuset blir det rikelig anledning til å friske opp igjen gamle bekjentskaper og stifte nye. Kanskje også dvele ved de historiske røttene som er knyttet til denne øya, heter det i den åpne invitasjonen

Årøya var for over 300 år siden et naturlig samlingssted, men etter få år ble kirka flyttet til i Talvik. I 1705 ble kirka derfor revet, og satt opp igjen i Talvik.