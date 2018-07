Falt trolig ned en skrent: – Hun var i live da hun ble funnet, men døde kort tid etterpå

nyheter

En kvinne i 70-årene døde torsdag kveld etter å ha blitt funnet bevisstløs og nedkjølt i Hasvik kommune i Finnmark. Politiet tror hun har falt i bratt terreng.

Den første meldingen om at det pågikk en leteaksjon ble sendt ut fra politiet i Finnmark rundt 18.30. Politiet satte i gang en leteaksjon etter at turfølget til kvinnen meldte fra om at hun var savnet.

Det ble satt i gang en omfattende leteaksjon på Sørøya. I første omgang bisto personell fra Norsk folkehjelp, utover kvelden deltok også mannskap fra Sivilforsvaret i søket. Også hundeekvipasje fra Norske redningshunder ble satt inn i søket, fremgår det av en melding sendt ut fra politiet rundt 20.30.

Omkring to timer senere melder politiet fra om at kvinnen hadde blitt funnet. Hun var da bevisstløs og nedkjølt.

– Hun ble sist sett i 14-tiden oppe på fjellet Navaren og hun snakket sist med noen rundt klokka 16. Så regner vi med at hun har tråkket feil på veien ned, det var tett tåke, og det er veldig bratt terreng der. Hun har trolig falt ned en skrent, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen ved politiet i Finnmark til NTB.

Politiet meldte om dødsfallet på Twitter torsdag kveld.

– Hun var i live da hun ble funnet, men hun døde kort tid etterpå, sier Syversen.

