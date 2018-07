nyheter

Siden onsdag sist uke har parkeringsappen til Alta kommune vært ute av spill. Men nå skal alt fungere, opplyser kommunen.

Problemet skal ha ligget hos leverandøren Nets, som til slutt fant problemet og fikk korrigert denne slik at betalingsløsningen nå fungerer.

– Alta kommune kan ikke annet enn å bare beklage ovenfor kundene over feilen som har vært men vi er nå svært glade for at problemet er løst og parkeringsappen fungerer igjen, skriver de.