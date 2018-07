Måltyven Runa slo til for EM-heltene

nyheter

Altajenta Runa Lillegård (17) er til tross for sin unge alder, hentet inn for å spille med flagget på brystet for 19-åringene. I går kom farta og målteften til sin rett. Etter forarbeid av Elise Stenevik, var det nettopp Lyn-spilleren som scoret Norges mål.

Det ble tap 1-3 mot Sveits i den siste innledningskampen , men de norske jentene var allerede klare for semifinale mot Tyskland kommende fredag.

Sveits var på sin side helt avhengig av seier og ga alt, uten at det hjalp når Spania slo Frankrike. Dermed går den andre semifinalen mellom Spania og Danmark.

Semifinalene spilles fredag klokken 14.