Andre inntak for videregående skole er klart - 90 prosent har kommet inn på sitt første ønske

Det melder Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Her heter det at 2997 søkere har fått tilbud om videregående opplæring i Finnmark, og av disse har 2868 ungdomsrett. Det er en liten nedgang med søkere med ungdomsrett. Dette mener de kan komme av flere ting som blant annet læreplasser, oppført som søkere i flere fylker, og har nå fått plass i et annet fylke, på private videregående skoler, eller ved toppidrettstilbud.

– Nedgangen fra 3009 søkere med ungdomsrett til 2997 kan også skyldes at de har valgt å ta et friår, for å jobbe eller for å gå på folkehøgskole, skriver fylkeskommunen.

Fortsatt er det de mest populære tilbudene på Vg1 som har lengst ventelister. Dette gjelder Elektrofag, Helse- og oppvekstfag og Teknikk og industriell produksjon.

Alta, Hammerfest og Kirkenes videregående skole har de lengste ventelistene.